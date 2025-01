Meloni vola negli Usa, incontrerà Trump

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

20.55 L'aereo della presidenza del Consiglio, Giorgia,in volo verso gli Stati Uniti dove dovrebbe recarsi a Mar-a-Lago per incontrare Donald.Un faccia a faccia a pochi giorni dall'insediamento del tycoon alla Casa Bianca e dalla visita di Joe Biden in Italia. E' probabile che tra gli argomenti che decideranno di affrontare, oltre ai dazi e alle guerre in corso, vi sia anche il caso dell'iraniano Abedini, detenuto in Italia su mandato Usa, e della giornalista italiana Cecilia Sala, arrestata dal regime di Teheran.