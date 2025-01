Ilfattoquotidiano.it - Le strade di Napoli in tilt per Lukaku, ma è il cestista Isaac Dankwa: “Due giorni incredibili, al bar non ho mai pagato”

“Pazzesco“. Usa una sola parolaper descrivere quello che ha vissuto in duein, selfie, autografi, offerte culinarie di ogni tipo: tutto per la sua somiglianza con Romelu. Già, tantissimi napoletani e turisti lo hanno scambiato per il centravanti della squadra di Antonio Conte. In realtà lui è un giocatore di basket nato a West Fargo, Minnesota, che ormai fa ilpiù per passione: gioca nel campionato di promozione con il Crespano del Grappa, nel Veneto. A Capodanno però ha deciso di raggiungere alcuni amici a: “Dopo la morte di mio padre mi hanno “imposto” di passare il capodanno con loro per non restare da solo. Ed ho accettato“, ha raccontatoin un’intervista a Il Mattino.Ilamericano non poteva sapere che quella semplice visita si sarebbe trasformata in due giornate di follia, che lo hanno fatto diventare famoso anche sui social, dopo un post pubblicato dalla pagina Chiamarsi minors: “Sono passate poche ore da Capodanno, ma abbiamo già la storia più incredibile del 2025.