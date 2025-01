Ilgiorno.it - Il Comune mira al parcheggio del ristorante ora chiuso

La vecchia trattoria hai battenti da circa un anno e mezzo ed ora il suo posteggio lo vuole il. Lo spiazzo sterrato di oltre 850 metri quadrati fino alla fine del 2023 era adibito a sosta di auto e mezzi pesanti i cui conducenti facevano tappa all’interno del rinomato albergo eche si affacciava su via Roma, il tratto urbano della provinciale 20. Uno slargo con metratura importante proprio in mezzo al paese che però non era possibile utilizzare per scopi pubblici: il privato infatti lo aveva completamente interdetto al passaggio con manufatti urbani consentendo, solo dietro ad un accordo con il, al passaggio pedonale verso vicolo Meazza. La zona urbanisticamente è vocata ad “aree di perequazione“, ma fino a questo momento non c’è stata alcuna proposta di sviluppo da parte del proprietario che avrebbe potuto far scattare la cessione gratuita del bene all’ente pubblico.