Dalla Sanità al deserto dell’Arabia Saudita alla Dakar 2025 i giovani meccanici formati dall’Altra Napoli

La grande sfida è iniziata per inapoletani che parteciperannoleggendaria. Due di loro,Scuola del Fare, fanno parte del team tecnico che gestirà la Mitsubishi Pajero in gara, mentre gli altri due, provenienti da AudiovisualHub, realizzeranno un documentario sull’intera avventura. Il progetto sociale– A Road to Employment, promosso da Altra, Fondazione Alberto e Franca Riva, Studio Legale Lipani, R Team, in collaborazione con Scuola del Fare e AudiovisualHub e con il sostegno di Sara Assicurazioni, Antera/Gmp, CEMB, Fondazione Affinita, Mazzocco srl e Upside Production, rappresenta un’iniziativa innovativa che coniuga formazione tecnica d’eccellenza e opportunità concrete di inserimento professionale. La grande novità è l’ingresso nel team di Gaetano Avella, 21 anni, che si unisce al gruppo tecnico di R TEAM portando nuovo entusiasmo e competenze.