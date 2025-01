Quotidiano.net - Caos alla Regione Sardegna. Spese elettorali contestate: in bilico la presidente Todde

Leggi su Quotidiano.net

"Inadempienze sulletenute durante la campagna elettorale". Per questo motivo il collegio regionale di garanzia elettorale dellaha dichiarato decaduta da consigliera Alessandra, che così perderebbe anche la carica didella. La notizia bomba è anticipata dall’edizione online dell’Unione Sarda. Anche se in definitiva la questione potrebbe rivelarsi meno eclatante di quanto possa sembrare. Vero è che la governatrice difende la correttezza del proprio comportamento e intende adire alle vie legali, a rischio perciò di veder anche confermata qualche accusa e trovarsi in una posizione di incompatibilità con il moralismo pentastellato. L’ultima parola sulla decadenza dispetta comunque al Consiglio regionale a maggioranza di centrosinistra, il quale, salvo palesi scandali, non sarà certo propenso a privarsi della governatrice.