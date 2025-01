Ilrestodelcarlino.it - Anziani truffati a Bologna, colpo da 70mila euro

, 5 gennaio 2025 – Settantamila. In gioielli, orologi e contanti. Portati via da due truffatori, con lo stratagemma del finto tecnico. Una truffa che, periodicamente, torna in auge e che purtroppo continua a far vittime. Questa volta nel raggiro è finita una coppia di coniugi settantenni, lui 74 anni, lei 72, residenti in zona Saragozza. I due sono stati agganciati da uno dei truffatori in strada, nei pressi di casa: l’uomo si è presentato come tecnico della caldaia, spiegando di essere stato chiamato da un’altra condomina per la perdita di un radiatore. A quel punto i coniugi hanno fatto entrare in casa il finto idraulico, premurandosi di chiudere il portone. Lui, però, cogliendo un attimo di distrazione della donna, ha aperto di nuovo il portone, permettendo così a un suo complice di entrare anche lui all’interno dell’appartamento.