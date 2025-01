Terracina per il porto 746 mila euro dalla Regione

Leggi su Ilfaroonline.it

, 3 gennaio 2025- 746per ildiLazio, come confermato dell’assessore all’Urbanistica e alle Politiche del mare dellaLazio, Pasquale Ciacciarelli, che si ringrazia unitamente a tutta la Giunta Regionale del Lazio.La Direzione Regionale Urbanistica e Politiche Abitative, Pianificazione Territoriale e Politiche del Mare ha assegnato infatti un contributo per imcomplessivo di oltre 3 milioni e 730ai porti e agli scali che rivestono una primaria importanza per le relazioni socio-economiche a livello regionale, e di questi 746sono stati impegnati per. Il contributo potrà essere utilizzato per interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, così da garantire il pieno funzionamento e la sicurezza nelle aree portuali.