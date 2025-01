Tennis gli italiani e le italiane in campo 4-11 gennaio 2025 | torna Jannik Sinner

Leggi su Sportface.it

Glie leine in gara nella seconda settimana dei tornei Atp e Wta del. L’Australian Open si avvicina sempre di più, il primo slam stagionale prenderà il via domenica 12sul cemento australiano, ed è tempo di giocare gli ultimi tornei di preparazione prima di volare a Melbourne. Andiamo a vedere chi sarà impegnato nei vari tornei, c’è ancheche giocherà un paio di partite d’esibizione.ATP ADELAIDEAd Adelaide non ci sarà nessun italiano presente nel tabellone principale, ma Fabio Fognini proverà ad esserci ed a superare le qualificazioni. Ilta ligure comincerà il suo nuovo anno proprio dall’Australia con la voglia ancora di fare la voce grossa nel circuito. Le qualificazioni scatteranno sabato 5.ATP AUCKLANDAd Auckland, in Nuova Zelanda, la pattuglia italiana sarà senza dubbio più folta.