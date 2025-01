Inter-news.it - Supercoppa Italiana: oggi l’Inter conosce l’avversario in finale

ieri ha conquistato l’accesso alladi, battendo 2-0 l’Atalanta, stasera invecerà. La seconda semivedrà in campo Juventus e Milan, le due rivali storiche.2024-2025 – IL CALENDARIOSEMIFINALI1 Inter-Atalanta 2-0 49?, 61? Dumfries2 Juventus-Milan venerdì 3 gennaio 2025 ore 22 locali (le 20 in Italia) – diretta TV Canale 5In grassetto le squadre qualificate.Inter-Vincente semi2 lunedì 6 gennaio 2025 ore 22 locali (le 20 in Italia) – diretta TV Canale 5IL REGOLAMENTOLa EA Sports FC Supercup si disputa in Arabia Saudita per la quinta volta. Come per le grandi Leghe professionistiche americane anche la Lega Serie A, già dal 1993, esporta e promuove all’estero il proprio brand.