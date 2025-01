Ilrestodelcarlino.it - Riequilibrio delle sedi istituzionali: "Di sicuro serve una nuova questura"

Se Cesena e Forlì hanno ora finalmente la stessa qualifica di capoluoghi di provincia, perché non pensare al trasferimento nella nostra città di alcunedi valenza provinciale ora tutte concentrate sotto San Mercuriale? L’ipotesi lanciata dal sindaco cesenate Enzo Lattuca ha sollevato reazioni piccate a Forlì. Ma il tema resta e riguarda ad esempio la sede della, ma anche tribunale, Motorizzazione civile e pure comando provinciale dei Carabinieri. Visto che la sede forlivese di corso Mazzini è in un vecchio palazzo bisognoso di cure, mentre a Cesena c’è una casermadi zecca e molto funzionale. Sono però molto cauti nelle risposte i sindacati di polizia, in particolare per quanto riguarda un possibile trasferimento della. "Spostare la sede provinciale della polizia al Caps di Cesena? Non vedo posti disponibili, tutti destinati agli allievi – dice Roberto Meloni segretario del Sap, sindacato autonomo di polizia – Così pure non vedo la possibilità di spostare laall’interno del commissariato in costruzione, che è stato realizzato sulla base dell’organico di Cesena.