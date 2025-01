Ultimora.news - Oroscopo Paolo Fox weekend 4 e 5 gennaio 2025, Luna in Pesci

Leggi su Ultimora.news

Fox, dopo un'attenta analisi astrale, rivela l'del4 e 5, concentrandosi su amore e salute. Con lain, molte situazioni si schiariranno. Il Cancro è incitato a lasciarsi andare ai sentimenti, la Vergine sarà pensierosa e l'Acquario si dedicherà appieno ai propri desideri. Approfondiamo per filo e per segno le previsioni astrologiche diFox del fine settimana 4-5/1.Fox 4-5: Ariete, Toro, Gemelli Ariete - Amore: saprete essere socievoli e alla mano. Un incontro non andrà preso sottogamba, anzi potreste conoscere una persona interessante da conquistare. L'del fine settimana consiglia di programmare qualcosa di divertente da fare in queste 48 ore. Lavoro: la voglia di fare sarà molto alta, così come i livelli di creatività.