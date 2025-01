Oasport.it - LIVE Panathinaikos-Virtus Bologna, Eurolega basket 2025 in DIRETTA: V nere ad Atene contro il tutto esaurito di OAKA

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20:01 C’è ilquesta sera a, chiaro segno di quanto la parte di città che tifa verde adsia molto attenta anche in questi matchuna squadra che, dal punto di vista del, è di bassa classifica. Un confronto del quale, però, Dusko Ivanovic conosce bene i meandri. E potrebbe aver trasmesso parecchio ai suoi giocatori, pur se privi di Shengelia.19:58 Questi i 12 delle V, recuperato Hackett come già era noto.in campo così alle 20.15ilOut Ante Zizic per i postumi di una contusione al gomito sinistro pic.twitter.com/JzGn79Rp3h—Segafredo(@Segafredo) January 3,19:55 Buonasera a tutti, ed eccoci di nuovo per un altro appuntamento con l’