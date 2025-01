Sport.periodicodaily.com - L’inizio della Dakar 2025 è alle porte: Monster Energy Honda HRC pronta per la sfida

Il teamHRC si prepara ad affrontare una delle competizioni motoristiche più dure al mondo, laRally. La squadra è già in Arabia Saudita dalla vigilia di Natale, impegnata a prepararsi per questa enorme. Il roster internazionale include gli americani Ricky Brabec e Skyler Howes, il cileno Pablo Quintanilla e i due europei Tosha Schareina e Adrien Van Beveren. I piloti si sono acclimatati lungo le coste del Mar Rosso a Jeddah e hanno dato il benvenuto al nuovo anno con un test preliminare sulle loro motoCRF450 RALLY presso il primo bivacco a Bisha, nella provincia sud-occidentale saudita di ‘Asir.Preparativi per il grande eventoLa giornata di oggi ha visto il team impegnato nella conferenza stampa ufficiale, con la presenza del vincitore2024, Ricky Brabec, e del terzo classificato dello scorso anno, Adrien Van Beveren.