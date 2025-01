Pianetamilan.it - Juventus-Milan, Conceicao: “Tomori? Ho fiducia in tutti. La mia febbre …”

Sergio Conceicao, allenatore rossonero, ha parlato a 'SportMediaset' prima di Juventus-Milan, seconda semifinale della 'Final Four' della Supercoppa Italiana che si svolgerà alle 20:00 ora italiana all'Al-Awwal Park di Riyadh (Arabia Saudita). Ecco, dunque, le sue dichiarazioni. Sulle sue condizioni: "Quella è una difficoltà e la dobbiamo superare. L'importante è che la squadra faccia quello che deve fare per vincere". Sul figlio: "Noi guardiamo tutta la Juventus, non un solo giocatore. Francisco oggi è un avversario, dopo la partita sarà mio figlio. Oggi lo voglio battere". Su Fikayo Tomori: "Io mi domando quale giocatore delle due squadre non è interessante. Tomori oggi gioca quindi è importante. Io ho fiducia in Gabbia e in Pavlovic, ma oggi ho scelto Tomori e Thiaw".