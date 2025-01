Quotidiano.net - Il Centro in cerca di federatori. Cattolici e riformisti si muovono . Orsina: Schlein guidi la coalizione

di Antonella Coppari ROMA Difficile immaginare che sia una coincidenza. L’assemblea organizzata daidel Pd a Milano con il nome ’Comunità democratica’ è fissata per il 18 gennaio. La stessa data in cui, con l’appello ai liberi e forti, Luigi Sturzo fondò nel 1919 il Ppi e in cui nel 1994 Mino Martinazzoli sciolse la Dc per tornare al Ppi. Professor Giovanni, ha un’importanza simbolica questa scelta di calendario? "In una prospettiva popolare, certo che sì. Però – e lo dico da storico – non esageriamo coi riferimenti storici. Stiamo parlando di due mondi incommensurabili", risponde il direttore del dipartimento di Scienze politiche della Luiss. In effetti il principale organizzatore dell’assemblea, Graziano Delrio, esclude sia la nascita di un nuovo partito che di una corrente nel Pd.