Liberoquotidiano.it - "Giorgia Meloni ha perso la spinta": Schlein subito sbugiardata, ecco il sondaggio da "panico"

Leggi su Liberoquotidiano.it

Laattacca ed i sondaggila sbugiardano. Il segretario del PD, infatti, in un'intervista alla Stampa dichiara: “Noi dobbiamo lavorare insieme per farci trovare pronti, perché ormai è chiaro cheha esaurito la sua, naviga a vista senza una rotta, galleggia senza una visione. Anche loro sono divisi, ma hanno il collante del potere”. La Dem, però, non dice la verità, perché undi Lab21.01 per “Affari Italiani” dimostra come la partita traed Ellyè ampiamente dominata dalla prima, non a caso la leader più influente d'Europa. Ad oggi, infatti, il capo di Fratelli d'Italia ha un consenso specifico del 45,8% quando si chiede agli elettori chi sarà protagonista nel 2025. Laottiene un misero 13,7%. Al terzo posto resta il ministro degli Esteri, Antonio Tajani di Forza Italia, con il 10,4%, di pochissimo avanti al collega e alleato della Lega, Matteo Salvini (10,1%): entrambi i vicepremier restano comunque davanti al leader M5S Giuseppe Conte, in netta difficoltà sul fronte sondaggi politici anche a livellonale, con solo il 7,8% che punterebbe ad oggi su di lui come politico del 2025.