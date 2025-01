Thesocialpost.it - Bonus mamma, cambia tutto: scatta il tetto sul reddito, solo fino a 40 mila euro

La Manovra per il 2025 introduce importanti novità riguardo al, estendendo l’agevolazione anche alle lavoratrici a tempo determinato e alle autonome, ma stabilendo un limite diannuale.Ilsarà confermato anche per il 2025, ma quest’anno si introduce undiche prima non esisteva. Se da un lato la Manovra amplia i beneficiari includendo le lavoratrici a tempo determinato e le autonome, purché rispettino determinati requisiti, dall’altro stabilisce che l’esonero contributivo sarà disponibileper chi ha una retribuzione o unimponibile non superiore a 40.000all’anno. Inoltre, non si prevede più un esonero totale, ma parziale, la cui entità sarà definita tramite un decreto specifico.Leggi anche: Morto David Lodge, è stato il grande pioniere dello humour ingleseLo scorso anno, la misura aveva già sollevato interrogativi tra le madri lavoratrici riguardo alla sua reale convenienza, poiché l’aumento delnetto, derivante dall’esonero, porta a un incremento dell’imponibile fiscale e quindi dell’Irpef da versare.