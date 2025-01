Dilei.it - Ascolti tv del 2 gennaio: chi ha vinto tra Qui la zampa 2 e Inter-Atalanta

Si rinnova l’appuntamento con glitv. Per la prima vera serata del 2025, Rai1 ha proposto il film Qui la2, mentre Canale5 ha trasmesso la semifinale di Supercoppa che si è disputata a Riad tra. Un evento storico per l’ammiraglia Mediaset, che ha deciso di tagliare completamente la messa in onda di Striscia la Notizia in favore del match valevole per la trofeo di club. Su Italia1, è stata la volta di Mamma, ho perso l’aereo. Un grande classico del periodo di Natale che non manca mai di appassionare il pubblico.Su Rai3 abbiamo invece assistito all’ultimo appuntamento con Bella Festa, condotto da Pierluigi Diaco e avviato con lo speciale trasmesso per la maratona di solidarietà Telethon su Rai1, mentre su Rai3 abbiamo visto Sulle orme del K2. Ampio spazio è stato concesso all’informazione e all’approfondimento giornalistico con Zona Bianca di Giuseppe Brindisi in onda su Rete4.