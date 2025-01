Lettera43.it - Usa, Trump contro Biden: «Le frontiere aperte sono la causa del terrorismo islamico nel Paese»

Leggi su Lettera43.it

Donaldha nuovamente criticato la politica migratoria di Joe, definendola responsabile di un’escalation di crimini violenti ein America. In un post su Truth, il presidente eletto ha scritto: «Con la politica Open Border di, ho detto molte volte durante i comizi e altrove che ilradicale e altre forme di crimine violento diventeranno così gravi in America che sarà difficile anche solo immaginarlo o crederci. Quel momento è arrivato, solo peggio di quanto si potesse immaginare». Il tycoon, pur senza menzionarlo esplicitamente, ha fatto riferimento all’attentato di New Orleans, anche se questo è stato perpetrato da un cittadino nato e cresciuto negli Usa.LEGGI ANCHE: Usa, indagini sul possibile legame tra il Tesla Cybertruck esploso a Las Vegas e l’attentato di New OrleansMedia Usa: «Liversberger e Shamsud-din Bahar Jabbar hanno prestato servizio nella stessa base»Nel frattempo, secondo fonti riportate dalla tv locale Denver7, i due sospetti coinvolti, Matthew Livelsberger, l’uomo sospettato di aver fatto esplodere una Tesla fuori dallaHotel di Las Vegas, e Shamsud-Din Jabbar, l’attentatore di New Orleans, avrebbero prestato servizio per un periodo nella stessa base militare, anche se non è stata specificata quale.