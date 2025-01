Formiche.net - Tra IS e polarizzazione, lo squarcio sociale Usa sulle strade di New Orleans

L’anno che inizierà con l’Inauguration di Donald Trump si è aperto con una tragedia a New, dove un attacco terroristico ha causato almeno 15 morti e 35 feriti. L’uomo che ha lanciato pick-up affittato contro la folla che era in strada nel quartiere francese della città della Louisiana è Shamsun-Din Bahar Jabbar, un cittadino statunitense di 42 anni nato in Texas. Veterano dell’esercito con una laurea in Sistemi Informatici e tre figli, Jabbar si era da tempo convertito all’Islam e aveva dato segno di squilibrio e radicalizzazione. È stato ucciso in una sparatoria con la polizia poco dopo l’attacco.L’Fbi ha dichiarato che Jabbar aveva pubblicato video su Facebook poco prima dell’attentato, nei quali giurava fedeltà allo Stato Islamico (IS, ancora il più importante gruppo terroristico islamico, in grado di ammaliare proseliti e organizzare azioni in varie parti del mondo).