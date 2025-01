Ilgiorno.it - Stupro al veglione di San Silvestro, una ventiduenne: “Violentata nei bagni del Magnolia”

Milano, 2 gennaio 2025 – La conoscenza di un ragazzo alla festa di Capodanno. Le parole scambiate tra centinaia di altre persone. I baci nella zona deidel locale. Poi lui decide di andare oltre, nonostante lei gli dica di no e cerchi in tutti i modi di divincolarsi e scappare: la giovane viene bloccata e costretta a subìre un rapporto sessuale contro la sua volontà. Poi la fuga del presunto violentatore. L’allarme della vittima. L’arrivo di ambulanza e macchine dei carabinieri. Una serata che all’improvviso si trasforma in un incubo per unadi origini sudamericane, che all’alba si ritrova in ospedale segnata nel fisico e nell’animo: a medici e investigatori dirà di essere stata. L’antefatto dell’aggressione Stando a quanto risulta al Giorno, la giovane, nata in Ecuador e residente in un Comune dell’hinterland, ha riferito ai militari di essere stata stuprata ieri notte al circolo, nella zona dell’Idroscalo, dove si era recata per trascorrere Sane brindare insieme agli amici per l’arrivo del 2025: ad aggredirla sarebbe stato un ragazzo descritto come presumibilmente nordafricano, che si è allontanato subito dopo.