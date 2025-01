Ilveggente.it - Southampton-Brentford, Premier League: tv, formazioni, pronostico

è una partita della ventesima giornata die si gioca sabato alle 16:00: diretta tv, probabili.Ultimo in classifica con soli sei punti, ilnon è riuscito a ridare slancio alla propria stagione nemmeno cambiando allenatore. Sì, perché da due partite a questa parte sulla panchina dei Saints, come tutti sappiamo, si è seduto Ivan Juric, ex Roma, che non ha iniziato bene.: tv,(Lapresse) – Ilveggente.itAnzi, ha iniziato male: due sconfitte in altrettante uscite e la netta sensazione, anzi quasi la certezza, che non ci siano davvero possibilità di rimanere inl’anno prossimo. La salvezza, al momento, è distante la bellezza di dieci lunghezze e ci sono pure due squadre in mezzo.