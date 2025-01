Thesocialpost.it - Sanità, che disastro: boom delle spese per le famiglie e sempre meno servizi

Sono numeri pesanti e preoccupanti quelli che emergono dagli studi sui costi dellaper le. Nel 2023, gli italiani hanno speso oltre 43 miliardi di euro per laprivata, con un incremento del 7% rispetto al 2022. Questo aumento significativo evidenzia come i cittadini sianopiù costretti a sostenere i costi della propria salute, a causadifficoltà del sistema sanitario pubblico, spesso rallentato da liste d’attesa lunghe e un’erogazione inefficiente deiterritoriali.Spesa privata vs. spesa pubblicaMentre la spesa pubblica sanitaria è cresciuta solo del 2% nel corso dell’anno, quella privata ha registrato una crescita molto più marcata. Il rapporto “Monitoraggio della spesa sanitaria” della Ragioneria dello Stato, basato sui dati del sistema Tessera sanitaria, ha messo in evidenza questa disparità.