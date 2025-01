Spazionapoli.it - Napoli, ritorno di fiamma inaspettato: rinforzo a sorpresa per Conte

CalciomercatoUltimissime –diper la squadra di: Manna pronto a regalare un colpoal tecnico Per il calciomercatoultimissime arrivano già nel primo giorno ufficiale di trattative. Con un primo posto da difendere, gli azzurri non potranno sbagliare le prossime mosse per rinforzare la rosa. Antonioha chiesto calciatori utili, affamati e una profondità tale da poter mantenere un livello altissimo fino alla fine del campionato.Con 20 partite da giocare ancora, non ci si possono permettere errori gravi, tantomeno quello di abbassare il livello di concentrazione. Per queste ragioni, il direttore sportivo Giovanni Manna si sarebbe messo già all’opera per trovare i nomi giusti, utili alla causa. In mattinata vi abbiamo parlato del sorpasso sulla Lazio per Fazzini, ma per il centrocampo non è l’unico nome circolato in queste ore.