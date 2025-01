Mistermovie.it - Mister Movie | Rumors su Leonardo DiCaprio nella terza stagione di Squid Game

La notizia della possibile partecipazione didiaveva acceso i riflettori sui social media, alimentando discussioni tra i fan del thriller distopico sudcoreano. Tuttavia, Netflix ha prontamente smentito queste speculazioni, definendole “completamente infondate”.3?Debuttata il 26 dicembre, la secondadiha confermato il suo status di fenomeno globale. Con 68 milioni di visualizzazioni nei primi quattro giorni, è diventata l’uscita più vista di Netflix in questo periodo. Nonostante il finale a sorpresa, i fan non dovranno attendere a lungo per scoprire cosa accadrà: la, che sarà anche l’ultima, arriverà nel corso del 2025.La Nascita delle VociLe speculazioni sulla presenza dihanno preso piede dopo un rapporto esclusivo dell’agenzia coreana OSEN, che sosteneva che l’attore avesse già completato le riprese di una breve apparizione per la