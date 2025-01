Meteo Italia nei prossimi giorni cambia tutto | le previsioni per la Befana giorno per giorno

Leggi su Caffeinamagazine.it

Insta arrivando il freddo artico dal nord: prevista neve e pioggia nel periodo dell’Epifania . Nei, l’sarà interessata da condizionirologiche variabili, con l’arrivo di due perturbazioni che porteranno piogge, neve a bassa quota e un generale calo delle temperature. Giovedì 2 gennaio: Il Nord vedrà cieli spesso coperti, con possibili piogge sullo spezzino. Al Centro, sono previste precipitazioni sull’alta Toscana, mentre il resto della regione avrà cieli nuvolosi. Il Sud godrà di condizioni prevalentemente soleggiate. >> Terribile incidente in tangenziale, ruota si stacca da un tir e colpisce un’autoVenerdì 3 gennaio: Una prima perturbazione porterà piogge in Emilia Romagna, estendendosi successivamente al Centro e alla Campania. L’aria fredda in quota favorirà nevicate a partire dai 900-1000 metri sull’Appennino emiliano-romagnolo e dai 1400 metri sui rilievi centrali.