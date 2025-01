Linkiesta.it - Il 2024 è stato l’anno di riposo e oblio della moda

Incapace di guardare al futuro, animata dal desiderio di ibernarsi, sfuggendo ai molteplici mali del mondo – un po’ come la protagonista del libro di Ottessa Moshfegh, che si isolava in una fredda New York imbottendosi di psicofarmaci con l’aiuto di un compiacente psichiatra –, lanelha rinunciato a cercare risposte, chiudendosi nei suoi atelier dorati raggiungibili solo dall’un per cento dei clienti mondiali (gli ultra ricchi), lasciando fuori tutti gli altri.Quanto questa tattica sia stata intelligente, o anche solo utile, lo dicono i dati (tutti raccolti da Marta Casadei in un pezzo di recente uscita su Il Sole24ore): calo di fatturati; calo di rilevanza; perdita di consumatori nell’alto di gamma (cinquanta milioni di consumatori secondo il Luxury Goods Worldwide Market Study Altagamma-Bain); conseguenze pagate spesso proprio dalla filiera italiana, quella che costruisce il Made in Italy, di cui molto ci vantiamo ma che così poco conosciamo (si usano più ammortizzatori sociali che nelprecedente, il governo ha esteso a dodici settimane la cassa integrazione di cui possono fruire anche le piccole e medie imprese del settore in Italia); alienazione dei clienti aspirazionali che, nelle casse dei brand contano più di quanto gli stessi brand si immaginassero (secondo lo studio di McKinsey diffuso ad aprilei consumatori aspirazionali del lusso acquistano prodotti per un valore pari al diciotto per cento del valore del mercatoe al cinquanta per cento del mercato del lusso).