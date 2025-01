Donnapop.it - Grande Fratello, avete sentito cosa ha detto Lorenzo su Javier? Che frase squallida!

Leggi su Donnapop.it

La tensione traSpolverato eMartinez, ormai evidente a tutti dentro e fuori la casa del, ha raggiunto un nuovo picco nelle ultime ore. Da tempo il modello milanese non ha mai nascosto la sua avversione nei confronti del pallavolista argentino, ma recentemente, dopo un confronto diretto conha voluto accusarlo di nascondere il suo lato più oscuro.Nulla di particolarmente sorprendente, visto che scontri simili sono all’ordine del giorno nelle edizioni del programma, ma quello che è successo ieri ha lasciato tutti senza parole: unadavvero fuori luogo pronunciata da Spolverato ha scatenato una bufera., ecco ladicontroDurante un momento di svago in piscina, mentree gli altri concorrenti si sfidavano in una gara di salto in lungo,ha pronunciato unache ha suscitato immediata indignazione.