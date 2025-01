Thesocialpost.it - Autostrade per l’Italia, scatta l’aumento dei pedaggi: ecco su quali tratte e di quanto

Il nuovo anno porta con sé sempre molti cambiamenti, alcuni positivi altri negativi. Diciamo che al momento gli italiani guardano con ansia al 2025, visto i rincari già annunciati sulle bollette di luce e gas. Non solo, ad aumentare saranno anche iautostradali sui 2.800 chilometri dipere sulla Napoli-Pompei-Salerno. Lo ha comunicato il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che in una nota del 31 dicembre 2024 evidenzia che per le altre 22 concessionarie irestano fortunatamente invariati. Dal 1°gennaio lungo la rete diper, dunque,un rincaro dell’1,8%, che corrisponde al tasso programmato di inflazione per il 2025, dei. Leggi anche: Google Maps:come attivare l’avviso sugli autoveloxSarà invece dell’1,677%sulla Napoli-Pompei-Salerno.