Anteprima24.it - Artigianato, per CNA Salerno sia l’anno della creatività e della crescita

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 4 minuti“Il 2025 sarà terribile per le microimprese se non si interviene in maniera sistemica”. Il grido d’aiuto arriva da CNAche, prendendo spunto dalle parole di Papa Francesco, chiede un mondo con più, più, più artigiani. “Siamo nel pienofase statica post covid, il potere d’acquisto è diminuito e nel nostro piccolo abbiamo notato il bilancio grigio delle spese natalizie- dice Lucio Ronca, presidente provinciale di Cna- senza tralasciare l’aumento dei costi delle materie prime e dei costi energetici, CNAè pronta a fare la sua parte ma le forze governative, regionali e nazionali devono sostenere e supportare un percorso congiunto e collaborativo”. Attraverso il coordinamento regionaleCNA, nei giorni scorsi, anche CNAha manifestato il disappunto sul bilancio previsionaleregione Campania, poiché nulla era stato previsto per il settore che rappresenta storia, cultura e 75.