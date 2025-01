Ilfattoquotidiano.it - Trova la pistola del padre mentre gioca in giardino e parte un colpo accidentale: grave bambina di 3 anni

Stava maneggiando unata neldi casa quando è partito un: così unadi treè rimastamente ferita. Il fatto è avvenuto in un appartamento a Gardone Valtrompia, in provincia di Brescia.La piccola, raggiunta accidentalmente da un proiettile, è stata trasportata d’urgenza all’Ospedale Civile di Brescia, e le sue condizioni sono ritenute gravi. La bimba è in coma, ma respira regolarmente.La dinamica è ancora al vaglio dei carabinieri arrivati sul posto con i soccorritori, ma secondo una prima ricostruzione la bimba stavando inquando hato l’arma del, regolarmente detenuta, dalla quale poi è partito un.L'articololadelinundi 3proviene da Il Fatto Quotidiano.