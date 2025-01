Secoloditalia.it - Pensiero e azione. Indirizzi librari per un 2025 di “guerriglia culturale”. Obiettivo? Le radici nel domani

Leggi su Secoloditalia.it

Un nuovo anno spalanca le porte, aprendo nuove prospettive di approfondimento e di lotta. Nel mare magnum di una produzionea sempre più commerciale ed allineata – dunque – occorre ricercare la qualità di ciò che non galleggia, scrutando le profondità del liberoe della retta. In tal senso, questoparte con i migliori auspici: è infatti l’anno del centenario mishimiano, che Idrovolante Edizioni ha già celebrato con la pubblicdi “Infinito samurai”, bel volume a più mani che scandaglia il grande esteta nipponico. Ma, al di là di Yukio Mishima, lo spirito del samurai ha condizionato anche l’Occidente: fu proprio Dominique Venner – infatti – a definirsi così, esortando gli europei ad “insorgere contro il fatalismo”. La sua straordinaria figura, a dieci anni dal sacrificio rituale, venne richiamata in un convegno che la prefettura parigina decise di vietare.