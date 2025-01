Dilei.it - Il Thai make-up è il trend trucco minimal e naturale. Come ricrearlo

Che il periodo degli eccessi stia lasciando il posto a look piùe naturali lo avevamo già capito, basti pensare alle ultime tendenze in fatto di skincare o di-up, in cui gli ingredienti naturali e i colori nude sono andati per la maggiore. E se tanto abbiamo preso spunto dall’oriente e da Paesiil Giappone o la Corea, ecco che anche lalandia ha qualcosa da dire in fatto di bellezza, e lo ha fatto conquistando i social con il-up.Un’estetica che punta allazza e alismo, a unleggero, in cui il tanto decantato less is more è davvero uno stile di vita e in cui è la bellezzaa essere messa in risalto con i giusti prodotti, colori e attenzioni. Visualizza questo post su Instagram Cos’è il-up esi faMa di cosa si tratta per l’esattezza ericreare il-up anche su di sé? Partiamo con il dire che questonon presenta tratti netti, colori accesi o finish pesanti, ma è un beauty look che garantisce di sfoggiare una pelle luminosa e morbida, cosa che viene replicata anche per gli occhi.