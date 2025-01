Oasport.it - Hockey ghiaccio: Bolzano e Valpusteria vincono nel giorno di Capodanno in ICE League

Sorridononel turno didedicato al Campionato ICE2024-2025 disu. Nei due match andati in scena nel tardo pomeriggio della giornata odierna, le foxes hanno sconfitto Innsbruck fuori casa per 2-4, mentre i lupi si sono imposti per 3-1 nel derby contro Asiago. Ma procediamo con ordine. La compagine altoatesina, da oggi nuovamente in testa alla classifica dopo il K.O all’extra time di Fehervar AV19, si è resa artefice di una disputa molto positiva, dimostrando superiorità in tutti e tre i periodi. Ad aprire le distanze ci ha pensato Bourque, autore della rete dello 0-1 (19:52). Innsbruck pareggia poi nelle prime battute del secondo atto con Mackin (6:33), salvo però subire la doppietta del giocatore diche, al 14:40, porta di nuovo i suoi avanti.