Bus a Bologna | cosa cambia da oggi 1 gennaio

, 12025 - Autobus: alcune novità operative da questo mese e messe a punto da Comune, Tper e Agenzia per la mobilità Srm per avere maggiori condizioni di regolarità sulla rete cittadina degli autobus, oltre a migliorare la mobilità complessiva a causa dei numerosi cantieri attivi. Biglietti Tper: rivoluzione Qr code, eccoBus:da, 1Percorsi e orari dei bus dal 7Modifiche del sabato in vigore dall’112025 Canale Telegram Tper Bus:da, 1In seguito all’utilizzo molto limitato del servizio tanto da non giustificarne la prosecuzione, viene soppressa la linea 44, istituita in via sperimentale nel marzo scorso e che percorreva un anello tra piazza Aldrovandi – Porta Maggiore – Ospedale Malpighi-Massarenti – San Vitale.