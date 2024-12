Ilnapolista.it - Zirkzee è il settimo peggior attaccante della storia del Manchester United (Telegraph)

Leggi su Ilnapolista.it

Nel calcio, persino i club più prestigiosi come ilnon sono immuni da errori quando si tratta di scegliere i propri attaccanti. E questo appare chiaro. Da qui a redigere una classifica deii dieci attaccantidelloè un attimo, o almeno così l’ha intesa il The. Il quotidiano inglese, forte ancheprestazione poco efficiente (eufemismo) di Joshuascorsa giornata di Premier, sostituito al 33esimo minuto da Amorim, ha deciso di “ricordare” i ben altri acquisti poco azzeccati dei Reds in fatto di numero 9.Zirzkee è alposto nella classifica deii attaccantidello(The)Tra questi, troviamo calciatori che hanno affrontato sfortuna come Dion Dublin, fermato da un grave infortunio appena iniziata la sua avventura, e Diego Forlán, che, pur faticando all’inizio, ha regalato alcuni momenti memorabili come una doppietta ad Anfield contro il Liverpool.