Via Ponte Marino allagata. Si è rotta una condotta

Una conduttura sotterranea di otto centimetri si èieri pomeriggio, causando l’allagamento di una parte di via, una delle vie più frequentate del centro storico di Ravenna, specialmente sotto il periodo delle feste. La rottura della tubatura ha allagato il tratto di strada che parte dall’incrocio con via Salara (di fronte al negozio di calzature ’Maria Cristina’) fino al ristorante ’Yume Ramen’. Fortunatamente la rottura del tubo, di modeste dimensioni rispetto ad altri che solitamente si danneggiano, non ha causato danni ai locali e negozi presenti nel viale. Nel corso della giornata di ieri, si sono formate delle pozzanghere all’interno delle buche presenti nella strada, ma sono defluite negli scoli, lasciando l’asfaltatura bagnata ma non impraticabile per pedoni e mezzi.