Sala ostaggio degli ayatollah L’Iran conferma l’arresto | Ha violato le nostre leggi

di Cosimo RossiROMA"Violazione della legge della Repubblica islamica del". Questa l’accusa nei confronti della giornalista italiana Cecilia, secondo quanto riferito ieri da una nota del dipartimento generale dei media esteri del Ministero della Cultura e dell’orientamento islamico del. Un’imputazione affatto generica rispetto a quelle di spionaggio che il regimesi è peritato a muovere in diversi altri casi di arresto di stranieri ai sensi della cosiddetta "diplomaziaostaggi". E che induce are l’intenzione negoziale da parte del governo di Teheran nella partita a tre, con Roma e Washington. Un intreccio diplomatico in cuisarebbe rimasta "" come ritorsione per il fermo, effettuato a Malpensa su mandato Usa, del cittadino svizzero-iraniano Mohammad Abedini-Najafabadi; il cui legale italiano ha chiesto ieri i domiciliari.