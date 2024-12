Sport.quotidiano.net - Porte girevoli alla Civitanovese. Ecco Vila, Esposito verso l’addio

Ha un volto e un nome il famoso centravanti argentino di cui aveva parlato in precedenza il patron Mauro Profili. Si chiama Luis, è nato nel 1992 e ieri è stato tesserato nella sede sociale del club. Adesso è corsa contro il tempo per averlo in campo già nel match di domenica quando lariceverà la visita de L’Aquila. Nel frattempo è in partenza il fantasista Vittorio. Ma partiamo dbella notizia dell’arrivo di. Si tratta di un attaccante con trascorsi addirittura nel River Plate e con altre squadre argentine come Godoy Cruz, Gimnasia, Almagro, Santamarina e Olimpo, ma anche in Cile con l’Everton e in Ecuador. In Europa ha invece giocato con la maglia dell’Istria, la formazione di Pola. Adesso che è stato ultimato il suo tesseramento, la società rossoblù attende il transfer augurandosi di ottenerlo prima del match di domenica, in programma alle 14.