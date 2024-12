Ilgiorno.it - Legnano, l’ex Villa Bonecchi: qui Liliana Segre si nascose a 13 anni

(Milano), 31 dicembre 2024 – Tra le presenze illustri che hanno varcato i cancelli del, a, spicca quella della senatrice a vita. Quiarrivò che aveva tredici. Era il 1943 e l’Europa era tormentata dal secondo conflitto mondiale. In quel momento la persecuzione nazista nei confronti degli ebrei e delle altre minoranze era all’apice della sua ferocia. Non a caso,ragazzina visse asotto falso nome, quello diCherubini. Poco dopo ci fu il tentativo di fuggire in Svizzera, a cui seguì la conseguente deportazione ad Auschwitz. All’epoca aabitavano Paolo Civelli e Fulvia Cherubini, nipoti della famiglia dei, a loro volta suoceri del visconte Leonardo Cerini di Castellanza. Pagine che rimandano a un passato, che è riemerso grazie alle ricerche nell’archivio del Comune di Castellanza portate avanti da Claudio Caldiroli, appassionato di storia locale nonché assessore all’Ambiente.