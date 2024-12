Ilgiorno.it - Epifania e sfilata dei Magi a Milano: il 6 gennaio saranno distribuiti mille pani benedetti

– Il 6, festa dell'si colora di tradizione, fede e solidarietà. Come da consuetudine, una processione storica parte dalla maestosa cattedrale del Duomo per dirigersi alla basilica di Sant'Eustorgio, dove sono custodite le reliquie dei. Tra canti, preghiere e costumi d'epoca, la città si stringe in un abbraccio spirituale che rievoca il cammino dei Reverso Betlemme. A rendere ancora più significativa questa celebrazione, da alcuni anni, è il gesto simbolico e generoso dell'associazione Fornai, che dona 1000ai fedeli presenti.dai volontari di "Pane in piazza" - l'iniziativa benefica dei Frati Cappuccini Missionari in collaborazione con Famiglia Marinoni - questidiventano il segno tangibile di un messaggio di pace, condivisione e fraternità.