Duplice omicidio a Cagliari | movente economico dietro la morte dei coniugi Gulisano

C'è ilildeiLuigi, 79 anni, e Marisa Dessì, 82 anni, trovati privi di vita nella loro abitazione di via Ghibli ail 5 dicembre scorso per avvelenamento. Attualmente in carcere con l'accusa divolontario c'è il figlio più giovane della coppia Claudio, 44 anni, fermato nella notte dopo un interrogatorio durato oltre sei ore. Ne sono convinti gli investigatori dell'Arma dei carabinieri coordinati dalla pm Rossana Allieri. Ierano proprietari di almeno sei appartamenti in città. Claudioavrebbe avuto problemi economici, da quanto si apprende, si portavadebiti legati al fallimento di un market che il padre gli aveva regalato e che alla fine era fallito. Ilsarà sicuramente al centro delle indagini e delle verifiche da parte degli investigatori ma anche dei prossimi interrogatori a cui sarà sottoposto Claudio