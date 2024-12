Ilrestodelcarlino.it - Danza verticale per il nuovo anno

A Lugo è tutto pronto per celebrare il Capod, con in programma una grande festa di piazza che propone uno spettacolo unico nel suo genere sulle pareti della Rocca estense. Per la notte di San Silvestro, alle 23 ci sarà infatti ’Imparare a volare’, spettacolo diideato da Monica Maimone per una produzione Festi Group. Grandi immagini proiettate sulle pareti della Rocca estense farda fondale a quanto accade nella piazza, in mezzo al pubblico e non su un palco lontano. Sospesa sulle pareti verticali della Rocca, una ragazza sperimenterà il volo, simbolo della città che ha dato i natali all’asso italiano dei cieli; A seguire festa di Capod: djset con musica di qualità nel cortile della Rocca a cura del Cisim. Per l’occasione è stata emessa un’ordinanza antivetro valida dalle 20 di stasera alle 7 di domattina, nell’ambito del centro storico.