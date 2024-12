Ilgiorno.it - Cornate d’Adda, funziona la campagna online per raccontare il lavoro dei dipendenti comunali: “La nostra vittoria sugli hater”

(Monza e Brianza) – Al disprezzo social per ipubblici Andrea Panzeri, sindaco millennial di, ha replicato lanciando una rubrica su Facebook: “Un giorno in Comune”. Un filo diretto con i cittadini del centro brianzolo che possono entrare virtualmente negli uffici toccando con mano la mole diche gli impiegati portano avanti imparando a conoscere chi si occupa dei servizi. Il tour su Facebook ha debuttato in ottobre “e– dice il primo cittadino – stiamo raccogliendo i primi risultati di undi semina che vuole soprattutto informare. È un modo per avvicinare la gente sempre più distante alle istituzioni”. Un rapporto carente che lui sta cercando di rafforzare. “Le aziende – spiega – comunicano tutto quel che fanno con ogni mezzo a disposizione e così si costruiscono una reputazione solida.