Brindisi tra musica, deejay e l’ncendio al Castello

Sarà una grande festa itinerante. Un fiume di, divertimento e allegria che invaderà le più belle location del centro storico. Traghettando Rimini verso il 2025. Sono questi gli ingredienti del Capodanno più lungo del mondo che farà ballare e cantare la città fino alle prime luci dell’alba. Da non perdere lo spettacolo dell’Incendio al, tra cascate di fuoco e colori, con due repliche alle 00.20 e alle 2. In piazza Cavour si fa festa con Roberta Lanfranchi, il Discoradio party firmato da Matteo Epis, Valentina Guidi ed Edo Munari, e i dj della Paradiso Reunion. Nella sala Ressi del Teatro Galli spazio alle sonorità del Rimini Jazz Club. L’ala moderna del Museo della Città si trasforma in uno spazio dielettronica, arte e cultura con Rimini Electrique. Il Teatro degli Atti prende vita con la ’caliente’ animazione del gruppo Grancaribe e dj set con Rafael Nunez.