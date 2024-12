Ilrestodelcarlino.it - Vandali in azione, danni alle recinzioni del campo sportivo

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Non si esclude unsmo, attuato forse con giochi pirotecnici, aidi una struttura "ombreggiante", lungo la recinzione deldi via Zappellazzo a Poviglio. È accaduto nelle prime ore del mattino, ma solo verso le 9 alcuni passanti si sono accorti della struttura ancora "fumante". Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Sant’Ilario per mettere l’area in sicurezza. Irisultano limitati all’area interessata dal piccolo rogo. È forte l’ipotesi di unsmo, non essendoci attorno strutture che possano provocare fiamme accidentali.