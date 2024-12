Lettera43.it - Londra, negato l’ingresso ad Asma al-Assad per accedere alle cure mediche

al-, moglie dell’ex presidente siriano Bashar al-, non potrà entrare nel Regno Unito per ricevere. Secondo quanto riportato dal Times, le autorità britanniche hannol’accesso poiché il passaporto dell’ex first lady è risultato non valido. Non è chiaro se il documento sia scaduto o se sia stato annullato. Fonti del governo britannico precisano che la decisione impedisce ad, gravemente malata, di sottoporsi a trattamenti nel Paese.Lea Mosca sotto la supervisione del padre medicoDiagnostica con una forma aggressiva di leucemia mieloide acuta a maggio,avrebbe ora solo il 50 per cento di possibilità di sopravvivenza, secondo un recente articolo del Telegraph. Attualmente,al-si trova a Mosca, dove è isolata e in cura per il tumore al sangue.