Scuolalink.it - Legge di Bilancio 2025: Aumenti alle scuole paritarie che accolgono studenti con disabilità

Ladiha introdotto una novità significativa per il mondo della scuola: un potenziamento dei fondi destinatichecon. Questo importante provvedimento si traduce in un aumento di 50 milioni di euro per ile di 10 milioni di euro annui a partire dal 2026. Un sostegno concreto all’inclusione L’incremento finanziario va a sommarsi ai contributi già previsti dalla normativa vigente e si distribuiràin base a criteri ben precisi, tenendo conto sia del numero diconiscritti sia della loro percentuale sul totale degli alunni. Questo meccanismo assicura una ripartizione equa delle risorse e un sostegno concretoche si impegnano maggiormente nell’inclusione. Come vengono gestiti i fondi? Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha già definito i criteri per l’assegnazione dei fondi per l’anno scolastico 2023/2024 e ha stanziato oltre 113 milioni di euro.