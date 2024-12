Ilgiorno.it - Incendio al Cinema Anteo: 400 spettatori scappano dalle sale durante il film. Cosa è successo

Milano – Evacuate 400 persone daldi piazza XXV Aprile. Panico poco prima delle 21, quando l'aria è diventata irrespirabile a causa di una nuvola di fumo e di un odore acre, così tutti glisono uscitimentre le proiezioni erano in corso ed è suonato l’allarme. Immediato l'arrivo dei vigili del fuoco che stanno mettendo in sicurezza lo stabile. Sul posto la polizia locale e, in supporto, anche gli agenti delle Volanti della polizia di Stato.prime ipotesi l'potrebbe essere divampato sul tetto dell'edificio e da lì, tramite l'impianto di aerazione, aver raggiunto le. Le operazioni sono ancora in corso. Al momento non risultano feriti né intossicati.