Gazzetta | La vera domanda è perché il Milan ha ingaggiato Paulo Fonseca?

è stato ufficialmente esonerato dal(qui il comunicato) al termine della gara contro la Roma di ieri. Ilaveva racimolato in quasi un intero girone solamente 27 punti con una gara da recuperare contro il Bologna, di cui 4 sconfitte e 6 pareggi. Non abbastanza – secondoe non solo – per il valore della squadra rossonera.esoneratoilè più forte della sua classifica ()Di seguito quanto si legge da:“Tempo scaduto per. Ieri sera contro la Roma, verso la fine ilha rischiato la sconfitta e l’allenatore è arrivato al capolinea. Via un portoghese, ne arriva un altro, Sergio Conceiçao, però tra i due scorre una certa differenza.alha inseguito un calcio ambizioso, ma non chiaro, non si è capito dove volesse andare a parare e a tratti ripiegava su vecchie tracce di gioco, lasciate in eredità da Pioli.